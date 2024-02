La motivazione: "È confidente e problematico". Domenica scorsa aveva inseguito una coppia di fidanzati in val di Sole

Ispra (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale) ha dato il via libera alla Provincia autonoma di Trento per l’abbattimento dell’orso M90. La motivazione parla chiaro: “È confidente e problematico“. Sulla ‘condanna’ pesano le incursioni che il plantigrado ha fatto negli ultimi due anni in val di Sole, l’ultima domenica scorsa quando ha inseguito una coppia di fidanzati in passeggiata lungo la strada forestale sopra l’abitato di Ortisè, nel territorio comunale di Mezzana. L’orso, l’unico dotato di radiocollare in tutto il Trentino, ora dovrà dunque essere catturato e rimosso dal territorio. Per il presidente della giunta provinciale, Maurizio Fugatti, non ci sono dubbi: “Va rimosso“.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata