Lombardia, Santanché: "Se qualcuno in FdI ha votato contro Picchi ha sbagliato"

“Quante sciocchezze che ho letto in questi giorni, Infinite”. Lo ha detto il ministro del Turismo Daniela Santanché, a margine dell’evento “Lombardia al centro della sfida Olimpica”, commentando il voto di sfiducia alla sottosegretaria con delega a Sport e Giovani Federica Picchi, criticata per aver rilanciato tesi No Vax. “È in Fratelli d’Italia e credo che abbia fatto un buon lavoro e quindi deve assolutamente rimanere, non capisco perché dovrebbe andarsene. Mi è dispiaciuto vedere che comunque sono mancati dei voti. Credo che questo sia assolutamente sbagliato. Siamo in coalizione e Fratelli d’Italia fa parte della coalizione. Noi ci saremmo comportati in maniera diversa”. A chi le faceva notare che alcuni voti sarebbero mancati da parte dalla delegazione di FdI, la ministra ha risposto: “Se c’è qualche voto di Fratelli d’Italia, chi ha votato in quel modo ha profondamente sbagliato e non ha capito cosa vuol dire essere parte di una squadra, parte di un movimento politico”, sulle correnti nel partito “ho letto delle cose che non appartengono a nessuno di noi. Abbiamo un coordinatore regionale bravissimo, Maccari, e credo che farà questo chiarimento. Tocca a lui, io faccio il mio”.