Indonesia, esplosioni nella moschea di una scuola superiore: ci sono feriti

A Giacarta, le autorità dell’Indonesia hanno dichiarato di aver identificato un ragazzo di 17 anni come il presunto autore dell’attacco nella moschea di una scuola superiore che ha provocato il ferimento di almeno 55 persone, tra cui molti studenti, durante la preghiera del venerdì. Testimoni hanno riferito alle emittenti televisive locali di aver sentito almeno due forti esplosioni intorno a mezzogiorno, dall’interno e dall’esterno della moschea, proprio mentre era iniziato il sermone. La scuola è la SMA 72, una scuola superiore statale all’interno di un complesso della marina militare nel quartiere di Kelapa Gading, a nord di Giacarta.