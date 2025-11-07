Droga e dipendenze, il Papa: "Paura del futuro rende i giovani fragili"

“Gli adolescenti e i giovani hanno bisogno di formare la coscienza, di sviluppare la vita interiore e di instaurare con i coetanei rapporti positivi e con gli adulti un dialogo costruttivo per diventare gli artefici liberi e responsabili della propria esistenza. La paura del futuro e dell’impegno nella vita adulta che si osserva fra i giovani li rende particolarmente fragili. Spesso non sono spronati a lottare per un’esistenza retta e bella, hanno la tendenza a ripiegarsi su sé stessi”. Così Papa Leone XIV nel videomessaggio inviato alla VII Conferenza Nazionale sulle Dipendenze in corso al centro congressi ‘Auditorium della Tecnica’ di Roma. “Le istituzioni dello Stato, le associazioni di volontariato, la Chiesa e la società tutta sono chiamati a percepire fra questi giovani una richiesta di aiuto e una profonda sete di vivere per offrire una presenza attenta e solidale che li inviti a uno sforzo intellettuale e morale“.