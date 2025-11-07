Crollo Torre dei Conti, prefetto : "Ci sarà tavolo per soluzioni rapide per recupero"

“Le indagini le sta seguendo la magistratura, noi abbiamo fatto una riunione in prefettura con Comune, Soprintendenza, ministero dei beni Culturali. i vari attori e ci sarà un tavolo per trovare soluzioni tecniche rapide ed efficaci sia per la messa in sicurezza che per il recupero del bene. La zona è già interdetta e in sicurezza, c’è anche una vigilanza da parte delle forze dell’ordine. A giorni nuove riunioni”. Lo ha detto Lamberto Giannini, Prefetto di Roma, a margine della conferenza sulle droghe in programma a Roma, in merito al crollo della Torre dei Conti avvenuto il 3 novembre nel quale un operaio di 66 anni ha perso la vita.