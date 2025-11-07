Corea del Sud, crolla torre in una centrale dismessa: 3 morti e persone sotto le macerie

Una torre alta 60 metri è crollata in Corea del Sud durante i lavori di demolizione di una centrale termoelettrica dismessa nella città di Ulsan, uccidendo almeno tre persone. Cinque persone rimangono intrappolate sotto le macerie, tra cui due che si teme siano morte e due che non sono ancora state localizzate. Le ricerche sono state temporaneamente sospese a causa delle preoccupazioni per possibili altri crolli. Più di 340 soccorritori e decine di veicoli sono stati dispiegati sul posto per le operazioni di ricerca e soccorso, insieme a cani da ricerca, termocamere, endoscopi e altre attrezzature di rilevamento. A seguito del crollo, il presidente sudcoreano Lee Jae Myung ha ordinato ai funzionari di mobilitare tutto il personale e le attrezzature disponibili per le operazioni di soccorso. L’impianto era stato dismesso nel 2021 dopo 40 anni di attività.