Usa, Trump non andrà al G20 in Sudafrica: “Non dovrebbe farne parte”

Durante il suo intervento all’America Business Forum di Miami, Donald Trump ha annunciato che non prenderà parte al vertice del G20 in programma il 22 e 23 novembre 2025 a Soweto, in Sudafrica. Al suo posto, secondo fonti ufficiali, sarà presente il vicepresidente JD Vance. Nel corso del discorso, l’inquilino della Casa Bianca ha criticato duramente il Paese ospitante, sostenendo che il Sudafrica non dovrebbe più far parte del G20, il gruppo che riunisce le principali economie mondiali. “Il Sudafrica non dovrebbe più essere nei G — ciò che sta accadendo lì è pessimo”, ha dichiarato il leader di Washington, aggiungendo di aver già informato i leader internazionali della sua decisione di non partecipare. Le tensioni tra Trump e il governo sudafricano non sono nuove: i rapporti si sono già incrinati durante un incontro teso alla Casa Bianca con il presidente del Paese, avvenuto all’inizio dell’anno.