Superluna di novembre 2025, la Beaver Moon illumina i cieli del mondo

La seconda Superluna dell’anno, conosciuta come “Beaver Moon”, ha regalato uno spettacolo mozzafiato nella notte di mercoledì, visibile in molte parti del mondo, dai cieli di Dubai e Sarajevo fino a Città del Messico, Bogotà e Dakar. Nonostante una tempesta di sabbia abbia ridotto la visibilità negli Emirati Arabi Uniti, il fenomeno è stato osservato chiaramente in diverse regioni grazie al cielo limpido. La Superluna si verifica quando la Luna piena si trova nel punto più vicino alla Terra nella sua orbita ellittica. In questa posizione, il nostro satellite appare fino al 14% più grande e al 30% più luminoso rispetto a una luna piena normale, secondo la NASA.

Quella di novembre è stata la seconda di tre Superlune del 2025, e anche la più vicina: la Luna ha raggiunto una distanza minima di circa 357.000 chilometri dal nostro pianeta. Osservare la Superluna non richiede strumenti particolari: basta un cielo sereno per godere dello spettacolo naturale che ogni anno incanta milioni di persone in tutto il mondo. La prossima Superluna è attesa per dicembre, e sarà l’ultima dell’anno.