giovedì 6 novembre 2025

Protesta Animal Equality, a Milano lancio di oggetti dal balcone contro attivisti

LaPresse
LaPresse

Questa mattina gli attivisti di Animal Equality sono stati aggrediti davanti all’Excelsior Hotel Gallia di Milano durante una protesta pacifica per chiedere il rispetto dell’impegno cage-free da parte di Marriott International. Una cliente dell’hotel ha lanciato oggetti pericolosi, come secchiate d’acqua, bottiglie e flaconi, cercando anche di aggredire il gruppo, prima di essere fermata dai bodyguard e dalla polizia. Animal Equality denuncia che le aggressioni contro chi difende i diritti degli animali non sono rare e chiede a Marriott di rispettare l’impegno preso nel 2016: eliminare entro il 2025 l’uso di uova da galline allevate in gabbia. Secondo studi recenti dell’Università di Padova e dell’Istituto Zooprofilattico delle Venezie, le galline allevate in gabbia soffrono gravi lesioni, fratture e piaghe, evidenziando l’urgenza di politiche più trasparenti e sostenibili. La protesta evidenzia la crescente pressione pubblica sulle grandi catene alberghiere per garantire il benessere animale e la trasparenza nelle forniture alimentari.