Neffa sold out a Milano, le immagini del concerto all'Unipol Forum

L’Unipol Forum di Milano completamente sold out per “Universo Neffa” che ha segnato il ritorno dell’artista simbolo dell’hip hop e soul italiano. L’artista, mercoledì 6 novembre, ha ripercorso la sua intera carriera, a partire dai brani cult del suo repertorio come ‘Aspettando il sole‘, per la prima volta suonato live insieme a Giuliano Palma, ‘La mia signorina’ e ‘Prima di andare via’ fino ad arrivare alle canzoni dell’ultimo album ‘Canerandagio’ (Numero Uno/Sony Music Italy). Sul palco sono saliti numerosi ospiti come Jake La Furia, Guè, Francesca Michielin, Coez, J-AX, Mahmood, Fabri Fibra e Myss Keta.