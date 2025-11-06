Giorgio Forattini, a Milano i funerali del fumettista

A Milano, nella chiesa di Santa Francesca Romana a Porta Venezia, si sono svolti i funerali di Giorgio Forattini, il celebre vignettista scomparso all’età di 94 anni. Amici, colleghi e cittadini hanno reso omaggio al “re della satira politica”, presente anche la moglie Ilaria Cerrina Feroni, insieme a Urbano Cairo, Ferruccio de Bortoli e Mario Lavezzi. Forattini è stato il primo a portare le vignette politiche quotidiane in prima pagina, rivoluzionando il modo di raccontare l’attualità con ironia e intelligenza. Dal 1973 e per quasi cinquant’anni, le sue illustrazioni pungenti e visionarie hanno lasciato un segno indelebile nella storia del giornalismo italiano.