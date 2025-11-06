Manovra, Giorgetti: "Con taglio Irpef 3 miliardi per tutelare i redditi medi"

Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti ha annunciato un taglio dell’Irpef per “tutelare i contribuenti con redditi medi”. “Rafforzando le misure adottate finora, è stata prevista la riduzione di due punti percentuali della seconda aliquota Irpef che si applica ai redditi compresi tra 28mila e 50mila euro, che passa dall’attuale 35% al 33%. A tale intervento, volto a tutelare i contribuenti con redditi medi, sono stati destinati 3 miliardi“, ha detto il titolare del Mef nell’audizione sulla manovra in commissione Bilancio di Camera e Senato. “Tale misura estende, quindi, la platea di soggetti che avevano, a partire dal 2025, beneficiato dalla riduzione strutturale del cuneo fiscale, coinvolgendo 13,6 milioni di contribuenti (il 32% del totale) di cui 8,2 milioni lavoratori dipendenti. Il beneficio medio atteso è pari a 218 euro annui, con un beneficio massimo di 440 euro all’anno”, ha aggiunto Giorgetti.