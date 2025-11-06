Il Principe William a Rio per gli Earthshot Prize: riconoscimenti per sostenibilità e clima

(LaPresse) Il Principe William ha partecipato a Rio de Janeiro alla cerimonia degli Earthshot Prize, il cuore del suo viaggio di tre giorni dedicato all’ambiente prima della COP30 delle Nazioni Unite. L’evento, ospitato al Museo del Domani, ha visto esibizioni musicali di artisti del calibro di Anitta, Gilberto Gil, Shawn Mendes, Kylie Minogue e Seu Jorge. Tra i premiati: la startup brasiliana re.green, che ripristina foreste con l’aiuto dell’intelligenza artificiale, e l’organizzazione bangladese Friendship, che aiuta le comunità vulnerabili a prepararsi ai disastri naturali. Hanno ricevuto premi anche Bogotá per le politiche di aria pulita, Lagos Fashion Week per la moda sostenibile e il Trattato ONU sugli Oceani per la tutela degli ambienti marini internazionali. L’evento ha sottolineato l’impegno globale per innovazione, sostenibilità e protezione del pianeta, con l’erede al trono britannico protagonista della promozione di soluzioni concrete contro il cambiamento climatico.