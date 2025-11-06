Gaza, Shijaiya rasa al suolo: il quartiere distrutto dall’esercito israeliano

Nel nord della Striscia di Gaza, tra le macerie di ciò che un tempo era un quartiere densamente popolato, poche costruzioni restano in piedi. Il quartiere di Shijaiya, nella periferia orientale di Gaza City, è stato completamente raso al suolo durante l’offensiva israeliana, con l’obiettivo dichiarato di distruggere le infrastrutture considerate basi operative di Hamas. Mercoledì, l’esercito israeliano ha accompagnato un fotografo dell’Associated Press e altri giornalisti in una visita nell’area devastata. Le immagini mostrano un paesaggio di macerie e polvere, senza alcuna presenza civile, solo soldati israeliani impegnati nelle operazioni. La distruzione di Shijaiya si inserisce in una campagna più ampia che, secondo le immagini satellitari, dallo scorso gennaio ha interessato interi quartieri di Gaza nord, Khan Younis e Rafah, ridotti in gran parte a terreni spianati.