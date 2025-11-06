Corea del Nord, a Pyongyang funerali di Stato per Kim Yong-nam

(LaPresse) La Corea del Nord ha reso omaggio a Kim Yong-nam, storico capo della diplomazia di Pyongyang, scomparso all’età di 97 anni, con funerali di Stato nella capitale. Il leader nordcoreano Kim Jong-un e un comitato funebre di 100 membri hanno partecipato alla cerimonia al Cimitero dei martiri patriottici. I media statali hanno mostrato cittadini in lutto lungo le strade mentre la bara, avvolta nella bandiera, veniva trasportata al cimitero. Il premier Pak Thae-song ha pronunciato l’elogio funebre e Kim Jong-un, insieme a centinaia di partecipanti in abiti neri o uniformi militari, si è inchinato in segno di omaggio a Kim Yong-nam, definito un contributore illustre al partito e allo Stato.