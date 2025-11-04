"Vedi Napoli Sacra e Misteriosa e poi torni": presentato il cartellone natalizio del Comune

Un viaggio nella parte più intima della città, un percorso collettivo di conoscenza, arte e spiritualità che restituirà a Napoli il suo ruolo di crocevia tra culture, linguaggi e sensibilità. Tutto questo è ‘Vedi Napoli Sacra e Misteriosa e poi torni‘, la rassegna, ideata e promossa dall’assessorato al Turismo e alle Attività produttive del Comune di Napoli, finanziata nell’ambito dell’accordo per la Coesione della Regione Campania, proposta a cittadini e turisti dal 4 novembre 2025 all’8 gennaio 2026, in occasione delle feste natalizie. A presentare gli eventi, nel corso di una conferenza stampa nel Complesso monumentale di Santa Maria La Nova, l’assessora al Turismo e alle Attività produttive del Comune di Napoli, Teresa Armato, insieme all’assessore al Turismo della Regione Campania, Felice Casucci, allo scrittore Maurizio De Giovanni, al presidente della fondazione Il Canto di Virgilio, Carlo Maria Faiello, al vicepresidente di L’Altra Napoli, Antonio Roberto Lucidi, e al Maestro Luigi Grima, curatore di Napoli Musica Sacra Festival 2025.