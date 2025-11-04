4 novembre, Crosetto ad Ancona: "La prima guerra mondiale è il presupposto della Repubblica"

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e il ministro della Difesa, Guido Crosetto, alla cerimonia al Porto Antico di Ancona in occasione del 4 novembre, la Giornata dell’unità nazionale e delle forze armate. In questa ricorrenza, ha detto Crosetto, “celebriamo la fine della grande guerra che pochi di noi ricordano e nessuno di noi ha vissuto. Eppure la prima guerra mondiale è il presupposto della Repubblica e della democrazia di cui godiamo gli effetti. Sulle spalle di persone che non abbiamo mai conosciuto e che l’hanno difesa abbiamo l’occasione di festeggiare la nostra libertà, la democrazia e la pace“. Il titolare della Difesa ha poi ricordato come nel primo conflitto mondiale “morirono 680mila militari e 600mila civili“.