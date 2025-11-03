Crollo Torre Fori Imperiali, Prefetto di Roma: "Operaio sotto le macerie è ancora vivo"

“Sono in corso delle operazioni molto complesse con i vigili del fuoco e la protezione civile. C’è una persona intrappolata dentro, non sappiamo le sue condizioni però ci sono dei segnali che sia ancora in vita”. Così il prefetto di Roma Lamberto Giannini, parlando con i cronisti nel luogo del crollo della Torre dei Conti, ai Fori Imperiali. “Si era già riusciti a localizzare questa persona e a stabilire un contatto con i vigili del fuoco, ma purtroppo c’è stato un crollo. Nessuno dei vigili del fuoco fortunatamente è rimasto ferito ma è cascato altro materiale. Durante il primo intervento i vigili del fuoco erano riusciti a mettere delle protezioni quindi evidentemente lo hanno preservato dall’ulteriore crollo”, ha spiegato il prefetto.