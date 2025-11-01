Hong Kong, giganteschi gonfiabili di Labubu e Doraemon fanno la loro parata finale sul mare

Giganteschi carri giganti gonfiabili dei cartoni animati con personaggi tra cui Labubu, Doraemon, Elmo di KAWS x Sesame Street e McDonald’s Grimace hanno fatto un viaggio d’addio a Hong Kong, attraverso Victoria Harbour, sabato pomeriggio, segnando la fine di uno spettacolo durato una settimana che ha attirato migliaia di spettatori lungo l’iconico lungomare della città.

Le figure gonfiabili sono state trainate da rimorchiatori, scivolando lentamente dal lato dell’isola di Hong Kong verso Kowloon in una parata finale. Famiglie, turisti e appassionati di fotografia si sono radunati lungo entrambe le sponde per catturare i cartoni animati colorati sullo skyline della città. L’evento ha comportato il sostegno di diversi dipartimenti governativi di Hong Kong, tra cui la polizia marittima e il dipartimento marittimo, che hanno coordinato le misure di navigazione e sicurezza durante l’evento.