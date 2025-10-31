Usa, Trump nega attacchi al Venezuela e glissa sui test nucleari: "Lo scoprirete presto"

Donald Trump ha parlato con i giornalisti a bordo dell’Air Force One e ha dato una breve risposta – senza fornire ulteriori dettagli – quando gli è stato chiesto se stesse prendendo in considerazione attacchi via terra in Venezuela. L’amministrazione Trump ha effettuato una serie di attacchi contro imbarcazioni nell’Oceano Pacifico che, a suo dire, trasportavano droga. Gli attacchi hanno ucciso 61 persone e gli Stati Uniti hanno anche accumulato una forza insolitamente numerosa di navi da guerra nella regione. Trump si rifiuta inoltre di chiarire se gli Stati Uniti condurranno test sulle loro armi nucleari. Al presidente è stato chiesto se il suo post sui social media di questa settimana sui test nucleari significasse che gli Stati Uniti avrebbero ripreso a testare le loro armi nucleari con test di detonazione sotterranei, cosa che non facevano dal 1992, e lui ha risposto: “Lo scoprirete molto presto”, senza fornire ulteriori dettagli.