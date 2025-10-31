New York, piogge torrenziali causano blocchi e allagamenti: ci sono vittime

A New York City, due persone sono morte a causa degli allagamenti, durante un temporale che ha causato la chiusura di alcune strade e ritardi nei voli aerei. A Central Park sono caduti 4,5 centimetri di pioggia, il che supererebbe il record di 4,17 centimetri stabilito nel 1917, ha affermato il National Weather Service. L’aeroporto LaGuardia ha registrato 5 centimetri di pioggia, che batterebbe il record del 1955 di 3 centimetri. Foto e video sui social mostrano l’acqua che sale fino ai paraurti delle auto e si riversa nelle stazioni della metropolitana.