Bahamas, la Guardia Costiera Usa sorvola la costa dopo il passaggio di Melissa: le immagini dal cielo

Giovedì un equipaggio aereo della stazione della guardia costiera statunitense di Miami ha sorvolato le Bahamas, per valutare i danni causati dall’uragano Melissa. Mercoledì Melissa ha sfiorato le Bahamas sud-orientali, costringendo i funzionari a evacuare 1.400 persone prima della tempesta. Ha causato ingenti danni e inondazioni a Cuba, Haiti e Giamaica. Melissa è stata una tempesta di categoria 2 con venti massimi sostenuti vicino a 165 chilometri orari, giovedì notte, e si sta muovendo verso nord-est a 51 chilometri orari, secondo il National Hurricane Center degli Stati Uniti a Miami.