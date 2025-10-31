Cuba, la devastazione dell'uragano Melissa: offerta di aiuto dagli Usa

Non sono stati segnalati decessi dopo che la Protezione Civile ha evacuato più di 735.000 persone nella parte orientale di Cuba prima dell’arrivo dell’uragano Melissa. I residenti stanno ora lentamente iniziando a tornare a casa. Una riunione della Protezione Civile, presieduta dal presidente Miguel Díaz-Canel, non ha fornito una stima ufficiale dei danni. Tuttavia, i funzionari delle province colpite – Santiago, Granma, Holguín, Guantánamo e Las Tunas – hanno segnalato perdite di tetti, linee elettriche e cavi di telecomunicazione in fibra ottica, nonché strade interrotte, isolamento delle comunità e pesanti perdite nelle piantagioni di banane, manioca e caffè. Molte comunità sono ancora senza elettricità, internet e servizi telefonici a causa dei trasformatori e delle linee elettriche guasti. Giovedì, in una insolita dichiarazione, il Dipartimento di Stato americano ha affermato che gli Stati Uniti sono “pronti ad assistere il popolo cubano”. Un comunicato stampa afferma che gli Stati Uniti “sono pronti a fornire assistenza umanitaria immediata, direttamente e attraverso partner locali che possano fornirla in modo più efficace a chi ne ha bisogno”.