Usa-Cina, Trump vede Xi Jinping: "Il nostro è un incontro di grande successo"

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha incontrato il leader cinese Xi Jinping, un’opportunità per i leader delle due maggiori economie del mondo di stabilizzare le relazioni dopo mesi di turbolenze sulle questioni commerciali. L’uso aggressivo dei dazi da parte di Trump da quando è tornato alla Casa Bianca per un secondo mandato, combinato con i limiti di ritorsione della Cina sulle esportazioni di elementi di terre rare, hanno dato all’incontro una nuova urgenza. Esiste un reciproco riconoscimento del fatto che nessuna delle due parti vuole rischiare di far saltare in aria l’economia mondiale in modi che potrebbero mettere a repentaglio le fortune del proprio paese. Quando i due si sono seduti, Xi ha letto i commenti preparati che sottolineavano la volontà di lavorare insieme nonostante le differenze. Nei giorni precedenti l’incontro, i funzionari statunitensi hanno segnalato che Trump non intende tenere fede alla recente minaccia di imporre un’ulteriore tassa di importazione del 100% sui beni cinesi – e la Cina ha mostrato segni di essere disposta ad allentare i controlli sulle esportazioni di terre rare e ad acquistare anche semi di soia dall’America.