Usa-Cina, Pechino acquisterà soia e prodotti agricoli statunitensi

Il presidente Usa Donald Trump ha descritto il faccia a faccia con il leader cinese Xi Jinping giovedì come un “successo strepitoso”, dicendo che avrebbe tagliato le tariffe sulla Cina, mentre Pechino aveva accettato di consentire l’esportazione di elementi di terre rare e di iniziare ad acquistare semi di soia americani. “Grandi quantità, enormi quantità di semi di soia e altri prodotti agricoli verranno acquistate immediatamente, a partire da subito”, ha detto Trump. “Quantità molto grandi di semi di soia e altre cose, cosa che ho apprezzato”, ha aggiunto il presidente ai giornalisti a bordo dell’Air Force One. Il presidente ha anche affermato che gli Stati Uniti abbasseranno le tariffe attuate all’inizio di quest’anno come punizione nei confronti della Cina per la vendita di prodotti chimici utilizzati per produrre il fentanil dal 20% al 10%. Ciò riduce l’aliquota tariffaria totale combinata sulla Cina dal 57% al 47%.