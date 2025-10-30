Usa-Cina, le immagini della calorosa stretta di mano tra Trump e Xi Jinping

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il presidente cinese Xi Jinping si salutano dopo l’incontro avuto nella città sudcoreana di Busan. L’incontro ha rappresentato un’occasione per i leader delle due maggiori economie mondiali per stabilizzare le relazioni dopo mesi di turbolenze sulle questioni commerciali. L’uso aggressivo dei dazi da parte di Trump da quando è tornato alla Casa Bianca per un secondo mandato, combinato con i limiti di ritorsione della Cina sulle esportazioni di elementi di terre rare, hanno dato all’incontro una nuova urgenza. Esiste un reciproco riconoscimento del fatto che nessuna delle due parti vuole rischiare di far saltare in aria l’economia mondiale in modi che potrebbero mettere a repentaglio le fortune del proprio paese.