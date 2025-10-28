Accesso Archivi

martedì 28 ottobre 2025

Roberto Bolle si commuove durante il discorso per la laurea honoris causa

LaPresse

(LaPresse) Roberto Bolle ha ricevuto la laurea magistrale honoris causa all’Università di Firenze in “Pratiche, linguaggi e culture della comunicazione”. Il premio riconosce il suo contributo alla danza come linguaggio universale, capace di trasmettere cultura, emozioni e socialità. Durante la cerimonia, Bolle ha ringraziato i genitori e parlato della sua Fondazione, impegnata nella formazione e crescita personale attraverso la danza. Ha sottolineato come la danza insegni disciplina, ascolto, rispetto e fiducia in sé e negli altri. La rettrice Alessandra Petrucci lo ha definito “un artista simbolo di eleganza, atletismo e raffinatezza”. L’Étoile sarà presto in scena con Caravaggio a Torino e Genova e con il Gala Roberto Bolle and Friends a Dubai, Londra e Milano.