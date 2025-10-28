Roberto Bolle si commuove durante il discorso per la laurea honoris causa

(LaPresse) Roberto Bolle ha ricevuto la laurea magistrale honoris causa all’Università di Firenze in “Pratiche, linguaggi e culture della comunicazione”. Il premio riconosce il suo contributo alla danza come linguaggio universale, capace di trasmettere cultura, emozioni e socialità. Durante la cerimonia, Bolle ha ringraziato i genitori e parlato della sua Fondazione, impegnata nella formazione e crescita personale attraverso la danza. Ha sottolineato come la danza insegni disciplina, ascolto, rispetto e fiducia in sé e negli altri. La rettrice Alessandra Petrucci lo ha definito “un artista simbolo di eleganza, atletismo e raffinatezza”. L’Étoile sarà presto in scena con Caravaggio a Torino e Genova e con il Gala Roberto Bolle and Friends a Dubai, Londra e Milano.