Tajani: "Meloni incontra Orban? Nulla di male a riceverlo"

“Meloni è un leader di un paese che fa parte dell’Unione Europea, non c’è nulla di male a ricevere Orban. L’Ungheria è un paese amico, poi uno può essere più o meno d’accordo sulle politiche di uno Stato, però io sono sempre rispettoso di tutte le identità nazionali. Essere europeista non significa cancellare le identità nazionali, anzi l’Europa è forte delle sue differenze, non sono mai per criminalizzare qualcuno. A volte pure le criminalizzazioni sono strumentali”. Così il ministro degli Esteri, Antonio Tajani a margine di un convegno sulla pace promosso dalla comunità di Sant’Egidio a Roma