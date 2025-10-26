Regionali Lombardia, Santanchè: “Giusto che FdI abbia il suo candidato”

In Regione Lombardia “è giusto che Fratelli d’Italia abbia il suo candidato, con i tempi e i modi che saranno decisi dalla coalizione. Siamo il primo partito della nostra coalizione, credo che sarebbe giusto che Fratelli d’Italia esprimesse il suo candidato, in accordo con la Lega e Forza Italia. Non c’è da discutere e non c’è da contrapporsi. Dall’altra parte hanno un po’ di problemi e soprattutto si stanno incattivendo”. Lo ha detto la ministra del Turismo Daniela Santanché, a margine all’Assemblea Regionale degli eletti a Milano, rispondendo a chi le chiedeva se il prossimo candidato governatore al Pirellone dovrà essere indicato da Fratelli d’Italia. A chi le chiedeva se dovrà essere un politico o un civico, la ministra ha risposto: “Io sono per i politici perché abbiamo visto i disastri che hanno fatto i tecnici”, mentre sul candidato sindaco a Milano, “non sono certa che serva un politico. Possiamo ragionarci”.