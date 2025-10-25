Zangrillo: "Casa bene primario per gli italiani"

(LaPresse) “Abbiamo l’opportunità di dialogare insieme alle associazioni di categoria e i rappresentanti d’impresa su un tema che è fondamentale per la famiglia, per i cittadini, che è la casa, che è un bene primario e che per gli italiani spesso è il frutto di una vita di sacrifici. Noi vogliamo incontrarci con tutti gli attori per capire quale è il futuro”. Lo ha detto il ministro per la Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo a Torino per gli Stati Generali della Casa di Forza Italia. “Parliamo di casa nel contesto della rigenerazione urbana, cerchiamo di capire il futuro delle nostra città volendo realizzare l’equilibrio tra le esigenze dei cittadini e la necessità di garantire sostenibilità nel rispetto dell’ambiente. La cosa importante dell’incontro di oggi è il messaggio che la politica non si arroga il diritto di ragionare sul futuro della casa ma coinvolge tutti i protagonisti dell’impresa sulla casa per dialogare, fare rete e condividere un piano di rigenerazione urbano in cui siamo capaci di pensare la città del futuro evitando di consumare il territorio ma utilizzarlo con una logica di rigenerazione e compatibilmente alle esigenze dell’ambiente”, ha proseguito Zangrillo.