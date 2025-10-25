Milano, sequestrata una fuoriserie sottratta in Germania: vale 12 mln di euro

Venerdì pomeriggio i carabinieri di Milano hanno sequestrato in una concessionaria di via dei Missaglia un’auto di lusso del valore di 12 milioni oggetto di appropriazione indebita in Germania dove il 23 ottobre era stata presentata denuncia. I militari del Nucleo radiomobile hanno trovato la fuoriserie, prodotta solo in 3 esemplari, nell’autosalone a seguito della segnalazione di un 33enne afgano delegato da uno società di Norimberga che ha dichiarato come l’azienda fosse venuta a conoscenza della collocazione dell’auto nella concessionaria meneghina grazie a un riscontro sul numero di telaio. Dagli accertamenti effettuati è emerso come fosse stata noleggiata a lungo termine con contratto di leasing ma negli ultimi 6 mesi il locatario avesse interrotto il versamento delle rate. L’auto era poi stata venduta a una società milanese e lasciata in custodia presso la concessionaria. Sono in corso indagini per accertare eventuali profili penali della vicenda.