Libertà di stampa, a Jimmy Lai il premio "Fatti per la verità"

È stato assegnato a Jimmy Lai, imprenditore e fondatore di Apple Daily, il premio “Fatti per la Verità”, istituito da La Nuova Bussola Quotidiana per riconoscere chi difende la verità e la libertà con coerenza e coraggio, anche a costo della propria vita. A ritirare il premio è stato Sebastien Lai, figlio di Jimmy Lai. “Mio padre ha lottato per la libertà di stampa – ha affermato – la gente si fidava perché Apple Daily diceva la verità ed è ancora adesso un esempio per chi fa questo lavoro”. Sebastian Lai porta avanti la causa del padre, richiamando l’interesse dei media perché “anche attraverso la stampa si fa pressioni sui governi affinché l’attenzione sul suo caso resti alta”. “Nessuno più di Jimmy Lai incarna il motto ‘Fatti per la verità’ – ha sottolineato Riccardo Cascioli, direttore de La Bussola Quotidiana – perché ha combattuto per la libertà a Hong Kong, e lui, convertito al cattolicesimo, ha portato avanti la battaglia per la verità tanto da accettare la prigione coscientemente”. La libertà, ha poi aggiunto il direttore Coscioli, “non è tanto fuggire dal totalitarismo, ma aderire alla verità e testimoniarla”.