sabato 25 ottobre 2025

Israele, Rubio lascia Tel Aviv dopo una visita di 3 giorni per la stabilizzazione di Gaza

LaPresse

Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha lasciato Tel Aviv, dopo una visita di tre giorni in Israele. Giovedì ha incontrato il primo ministro Benjamin Netanyahu e venerdì ha visitato la centrale guidata dagli Stati Uniti che supervisiona il cessate il fuoco a Gaza. Rubio è stato l’ultimo di una serie di alti funzionari statunitensi a visitare il centro per il coordinamento civile e militare. Circa 200 soldati americani stanno lavorando insieme all’esercito israeliano e alle delegazioni di altri paesi presso il centro, pianificando la stabilizzazione e la ricostruzione di Gaza. Gli Stati Uniti stanno cercando il sostegno di altri alleati, in particolare dei paesi arabi del Golfo, per creare una forza di stabilizzazione internazionale da dispiegare a Gaza e addestrare una forza palestinese.