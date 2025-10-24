Zelensky a Starmer: “Putin spinge verso il disastro umanitario”

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e il primo ministro britannico Keir Starmer si sono incontrati a Downing Street, a Londra. Starmer ha ribadito il suo sostegno a Kiev sottolineando come “il nostro impegno nell’affrontare la sfida dell’aggressione russa è assoluto”. “Mentre voi avete indicato la strada per una via da seguire e dimostrato volontà, coraggio e determinazione – ha sottolineato Starmer -, quello che abbiamo visto da parte di Putin è un’assoluta riluttanza ad impegnarsi“. Quindi il primo ministro inglese ha precisato come questa settimana potrebbe essere quella decisiva per affrontare il nodo legato alle forniture di gas russo. “Penso che questa settimana potremo davvero giocarcela con il petrolio e il gas russi, enormi passi avanti già questa settimana”, ha detto. Zelensky dal canto suo ha ringraziato il premier inglese e aggiunto: “Putin non mostra di voler fermare la guerra e spinge verso un disastro umanitario con attacchi all’energia, al gas, alle riserve idriche“.