Accesso Archivi

Accesso Archivi

venerdì 24 ottobre 2025

Ultima ora

Festa del Cinema di Roma 2025, ecco Eva Murati: la prima attrice in AI

LaPresse
LaPresse

La prima attrice italiana interamente generata con intelligenza artificiale ha fatto il suo debutto sul red carpet della Festa del Cinema di Roma. Eva Murati, questo è il suo nome, si è prestata ai flash dei fotografi: “Sono felice di essere a Roma, città della ‘Dolce Vita’, film preferito di mia nonna”, ha dichiarato alle telecamere. Il filmato è stato realizzato dalla società HAI Human & Artificial Imagination con il supporto di EDI Effetti Digitali Italiani, tra le principali realtà europee nel campo degli effetti visivi, che ha voluto portare un segnale forte e simbolico sull’evoluzione del linguaggio audiovisivo e sul dialogo tra tecnologia e creatività umana.