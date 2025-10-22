Regno Unito, Re Carlo e Starmer accolgono i leader dei Balcani occidentali

Re Carlo III e il premier britannico Keir Starmer martedì sera hanno ospitato un ricevimento a St. James’s Palace per i leader e i rappresentanti dei paesi dei Balcani occidentali in vista di un vertice regionale a Londra. La Gran Bretagna mercoledì presiede la riunione dei sei paesi dei Balcani occidentali, noti come WB6, per promuovere la cooperazione regionale e aumentare la sicurezza e la crescita. L’incontro fa parte dei colloqui annuali denominati “Processo di Berlino”, il cui obiettivo finale è garantire l’adesione all’Unione Europea dei sei paesi. I rappresentanti delle sei nazioni – Albania, Bosnia-Erzegovina, Kosovo, Montenegro, Macedonia del Nord e Serbia – hanno partecipato al ricevimento di gala martedì sera.