Gaza, Meloni: "Esclusione Hamas pre-condizione per riconoscere Palestina"

“Le vicende delle ultime ore dimostrano quanto l’equilibrio sia fragile. La violazione del cessate il fuoco da parte di Hamas dimostra chi sia il principale nemico dei palestinesi ma la conseguente rappresaglia israeliana rappresenta un’altra scelta che non condividiamo. Tuttavia quello intrapreso con firma della tregua è l’unico percorso che possa portare alla realizzazione della soluzione a due stati. Il piano del presidente Trump riconosce infatti l’aspirazione all’autodeterminazione del popolo palestinese, la cui realizzazione, insieme alla sicurezza di Israele, costituisce la pietra angolare della nostra azione per garantire un futuro di pace, stabilità e prosperità alla regione”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni in Aula al Senato nelle comunicazioni in vista del Consiglio europeo del 23 e 24 ottobre.

“Ma per giungere a questo obiettivo Hamas deve accettare di non avere alcun ruolo nella governance transitoria e nel futuro stato palestinese e deve essere disarmato. Abbiamo avuto in questi giorni prova della ferocia di questa organizzazione anche nei confronti degli stessi palestinesi. Sono queste le pre-condizioni necessarie anche per il riconoscimento dello stato di Palestina, come anche da indicazione questo Parlamento. Il governo è pronto ad agire di conseguenza quando queste condizioni si saranno realizzate”, ha proseguito la presidente del Consiglio.