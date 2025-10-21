Accesso Archivi

martedì 21 ottobre 2025

Varese, trapper arrestato per droga: il dormitorio dei pusher nel boschetto di Malnate

LaPresse
LaPresse

La Polizia di Stato di Varese ha eseguito 19 misure cautelari nell’ambito dell’operazione “Note Stonate”, coordinata dalla Procura della Repubblica di Varese e condotta dalla Squadra Mobile. L’indagine ha colpito una rete criminale attiva nello spaccio di cocaina, eroina e hashish, estorsioni e traffico di armi. Tra gli arrestati figura il frontman della band trap “167 Gang”, considerato il capo di un gruppo di spacciatori operativi nei boschi del Varesotto e ritenuto anche il fornitore di armi. Altri due membri della band risultano coinvolti, uno dei quali arrestato in flagranza insieme ad altri due soggetti trovati in possesso di droga e armi da fuoco.

L’indagine è partita dal monitoraggio di un’area boschiva a Malnate, dove era attiva una piazza di spaccio gestita da tre stranieri. Utilizzando droni, visori notturni e termici, gli investigatori hanno documentato movimenti, abitudini e individuato il bivacco nascosto del gruppo. Le perquisizioni hanno portato al sequestro di circa nove kg di droga tra hashish e cocaina, oltre ad armi da fuoco, tra cui un fucile mitragliatore AK47. L’inchiesta ha messo in luce un inquietante legame tra il fenomeno dello spaccio nei boschi e la scena musicale trap locale, usata come canale per l’approvvigionamento e la distribuzione di droga e armi.