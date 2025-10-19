Pakistan, riaperte le frontiere con l’Afghanistan dopo il cessate il fuoco

Un importante valico di frontiera tra Pakistan e Afghanistan è stato temporaneamente riaperto per consentire ai migranti afghani di tornare a casa, dopo che entrambe le parti hanno concordato un cessate il fuoco per sospendere i combattimenti che hanno causato la morte di decine di persone negli ultimi giorni. Il valico di Chaman, nel sud-ovest del Pakistan, è aperto solo per consentire ai rifugiati afghani di lasciare il Paese nell’ambito di una campagna nazionale contro gli stranieri che vivono illegalmente in Pakistan. L’ingresso dall’Afghanistan, compreso il traffico commerciale e pedonale, rimane sospeso. Domenica centinaia di rifugiati afghani hanno attraversato il confine. I commercianti, nel frattempo, hanno chiesto che il valico venga riaperto in modo permanente. Islamabad e Kabul hanno concordato un “cessate il fuoco immediato” durante i colloqui mediati dal Qatar.