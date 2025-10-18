Colombia, scontri a manifestazione davanti ambasciata Usa: agenti feriti da frecce

In Colombia almeno quattro agenti di polizia sono rimasti feriti da frecce e ordigni lanciati venerdì mentre intervenivano in una manifestazione vicino all’ambasciata americana a Bogotà, ha riferito il sindaco della città. “Un gruppo di criminali, alcuni dei quali indossavano cappucci, in modo premeditato e pianificato, si sono evidentemente organizzati per attaccare la polizia nei pressi dell’ambasciata degli Stati Uniti con ordigni esplosivi, ordigni incendiari e lanciando frecce con archi”, ha detto il sindaco Carlos Fernando Galán. La manifestazione è stata indetta dal Congresso del Popolo, un movimento sociale nazionale fondato nel 2010 che riunisce organizzazioni indigene, afrodiscendenti, giovani e contadini. Da martedì il movimento organizza diverse proteste e atti simbolici con rivendicazioni di ampio respiro che includono infrastrutture, pianificazione urbana, sicurezza nei territori e accesso alla terra.