Ucraina, Zelensky a Trump: "Con il tuo aiuto possiamo fermare la guerra"

(LaPresse) “Penso che Putin non sia pronto” per la fine della guerra in Ucraina “ma sono fiducioso che con il tuo aiuto possiamo fermare questa guerra”. Lo ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, rivolgendosi al presidente degli Stati Uniti Donald Trump nel loro incontro alla Casa Bianca. Zelensky all’inizio del suo intervento ha fatto le “congratulazioni” a Trump “per il successo con il cessate il fuoco in Medioriente”. “Penso che sia uno slancio anche per porre fine alla guerra della Russia contro l’Ucraina”, ha detto, sottolineando che i russi “non stanno avendo progressi sul campo di battaglia e hanno molte perdite in termini di economia e per le persone”.