Gualtieri: "Roma è la capitale del cinema, siamo contenti"

“Questa è la festa del ventesimo anniversario, una festa speciale con tantissimi film. Stasera iniziamo alla grande perché dicono che questo film (‘La vita va così’ di Riccardo Milani, ndr) sia stupendo, stasera me lo godrò. Il programma è strepitoso, siamo contenti perche Roma è la capitale del cinema“. Così il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, sul red carpet della cerimonia d’apertura della Festa del Cinema di Roma 2025. “Speriamo che questa festa coinvolga la città: l’abbiamo scaldata con un numero record di arene e di spettatori questa estate, adesso vogliamo che la festa sia diffusa in tutta la città e faccia di Roma il centro del cinema. È una festa popolare e al tempo stesso di altissimo livello che guarda al mondo con film complessi e anche difficili, con film di grande pubblico: tantissimi film che ci aiuteranno a capire il mondo complesso che stiamo vivendo“, ha aggiunto il primo cittadino.