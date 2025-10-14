Ucraina, Zelensky: "Dopo Gaza, c'è un grande slancio globale per la pace"

Il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky ha affermato che in Ucraina c’è “slancio per la pace” dopo aver elogiato gli sforzi del presidente degli Stati Uniti Donald Trump nel raggiungere un accordo di cessate il fuoco a Gaza. “Si tratta di una questione globale e molto è stato fatto personalmente dal presidente degli Stati Uniti e dal suo team. Anche altri leader sono stati coinvolti e hanno dato un grande aiuto”, ha affermato Zelensky nel suo discorso video serale di martedì. “Ciò dimostra che anche la Russia può essere effettivamente costretta a porre fine alla sua aggressione. In realtà, è proprio la Russia che rimane oggi la principale fonte di instabilità globale, la fonte globale della guerra”.