Irlanda del Nord, William e Kate 'tessitori' nella fabbrica del lino: le immagini

Il Principe e la Principessa del Galles, William e Kate, hanno proseguito la loro visita in Irlanda del Nord, con una tappa alla Mallon Farm nella contea di Tyrone, dove un progetto pionieristico di coltivazione del lino sta contribuendo a far rivivere la storica industria del lino dell’Irlanda del Nord. Helen Keys MBE e Charlie Mallon stanno guidando gli sforzi per ristabilire una filiera sostenibile e locale dalla coltivazione del lino alla produzione del tessuto. Durante la loro visita, il principe e la principessa hanno visitato i campi di lino della fattoria per conoscere il processo di coltivazione e raccolta. È stato poi mostrato loro il macchinario storico restaurato utilizzato nelle fasi tradizionali di “sfibratura e stigliatura” della lavorazione del lino, prima di osservare le fasi finali in cui la fibra viene cardata a mano, filata e tessuta in lino. L’iniziativa della Mallon Farm è considerata un modello di pratiche agricole sostenibili che onorano il patrimonio locale sostenendo al contempo l’innovazione e la responsabilità ambientale. Recentemente, il principe William si è raccontato nello show di Apple Tv+ ‘The Reluctant Traveler With Eugene Levy’.