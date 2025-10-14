Dazi, Trump contro la Spagna: "Non rispettano la Nato, dovrebbero essere puniti"

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che sta valutando l’ipotesi di imporre dazi doganali alla Spagna. Trump ha affermato che tale misura potrebbe essere una ritorsione nei confronti della Spagna per non aver seguito l’esempio degli altri membri della NATO e non aver aumentato la propria spesa militare. Trump si è detto “insoddisfatto” e ha affermato che la Spagna “sta guadagnando molto sulle nostre spalle”. Si riferiva al fatto che la Spagna è l’unico membro dell’alleanza di 32 nazioni a non essersi impegnata ad aumentare la spesa militare al 5% del PIL. Trump aveva già suggerito in precedenza che la Spagna dovesse essere espulsa dalla NATO. Questa volta non lo ha detto, ma ha affermato che potrebbe imporre dei dazi doganali, aggiungendo: “Penso che dovrebbero essere puniti”.