Auto da corsa a idrogeno Pioneer 25: zero emissioni, solo vapore acqueo

Evoluzione della serie elettrica Extreme E, le nuove auto Pioneer 25 sono alimentate da celle a combustibile a idrogeno che emettono solo vapore acqueo. Progettate per affrontare terreni difficili ad alte prestazioni, montano serbatoi di idrogeno che alimentano una cella che genera elettricità per la batteria e i due motori elettrici. I piloti stanno imparando ad adattarsi a questi veicoli, notando che, pur ricaricando la batteria durante l’uso, le auto sono molto più pesanti rispetto ai modelli elettrici precedenti, richiedendo quindi una guida diversa.