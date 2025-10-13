Gaza, l'arrivo di Meloni a Sharm el-Sheik per il vertice di pace

(LaPresse) La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è giunta all’aeroporto internazionale di Sharm el-Sheikh per partecipare alla cerimonia di firma del Piano di pace per il Medio Oriente. Ad accoglierla, insieme alla delegazione italiana, il ministro egiziano dell’Aviazione civile, Sameh el Hefny, e l’ambasciatore d’Italia in Egitto, Michele Quaroni. La presidente Meloni è attesa all’International Convention Center, sede ufficiale dei lavori, dove sarà accolta dal presidente della Repubblica Araba d’Egitto, Abdel Fattah al-Sisi. A seguire avrà luogo la cerimonia di firma del Piano di Pace per il Medio Oriente.