Cesare Paciotti, lo stilista marchigiano morto a 67 anni

Il mondo della moda e della calzatura perde una delle firme più importanti: è morto a 67 anni Cesare Paciotti, stroncato da un malore domenica sera nella sua abitazione a Civitanova Marche, in provincia di Macerata. Assieme alla sorella Paola, negli anni Ottanta, prese le redini del laboratorio artigianale di calzature aperto dai genitori nel 1948 facendolo diventare emblema della calzatura. Dalle Marche fino ad Hollywood e all’Asia: le scarpe realizzate nel distretto maceratese sono indossate da grandi nomi del cinema fino ad una clientela internazionale. Pellami di qualità, lavorazione artigianale e l’iconico pugnale come logo i punti di forza che si sono estesi alla pelletteria e agli accessori.