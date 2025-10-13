Carolina del Sud, alluvioni nelle città costiere

Una tempesta proveniente da nord-est sta sconvolgendo la costa orientale degli Stati Uniti, portando a dichiarare lo stato di emergenza nel New Jersey e in alcune parti dello Stato di New York. Un’altra tempesta ha colpito più a sud, con forti piogge e inondazioni nella Carolina del Sud e del Nord. Le inondazioni si sono diffuse lungo la costa nella contea di Georgetown, nella Carolina del Sud, dove diversi automobilisti hanno dovuto essere salvati quando l’acqua ha allagato le loro auto. Il servizio meteorologico ha dichiarato che alcune zone della contea hanno ricevuto fino a 18 centimetri di pioggia.

A Charleston, sempre nella Carolina del Sud, molte strade del centro sono state chiuse a causa delle inondazioni. Negli Outer Banks della Carolina del Nord, un’area che ha subito ingenti danni a causa delle tempeste in questa stagione, l’ondata oceanica ha raggiunto l’autostrada 12 in corrispondenza di un motel vicino a Buxton. L’ufficio dello sceriffo della contea di Dare ha esortato i viaggiatori alla prudenza e ha messo in allerta i proprietari di immobili con l’avvicinarsi dell’alta marea.