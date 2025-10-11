Polonia, opposizione in piazza per chiedere le dimissioni di Tusk: le immagini

Durante un comizio in Polonia, a Varsavia davanti a migliaia di sostenitori, il leader dell’opposizione polacca ha chiesto le dimissioni del governo. Rivolgendosi alla folla riunita nella capitale, Jarosław Kaczyński, leader del partito Legge e Giustizia, ha criticato il primo ministro Donald Tusk e le politiche dell’Unione Europea. “Dobbiamo lottare. Signore e signori, dobbiamo raggiungere un obiettivo… dobbiamo destituire Tusk e questo governo”, ha affermato. Il partito critica da mesi le politiche dell’UE. A luglio ha iniziato a invitare i sostenitori a scendere in piazza contro l’accordo sull’immigrazione dell’Unione Europea. Kaczyński ha inquadrato la manifestazione come parte di quella che ha descritto come una lotta più ampia contro l’attuale governo. La manifestazione si è conclusa pacificamente e la polizia non ha segnalato incidenti di rilievo.